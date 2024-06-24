Студенты завершили профессиональную подготовку для работы вожатыми в детских лагерях Крыма

На протяжении двух месяцев на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова проходили профессиональную подготовку 350 студентов для последующей работы в детских лагерях Крыма.

Профподготовка проводилась при поддержке Правительства Российской Федерации за счет предоставления грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов. Оператором по обеспечению реализации мероприятий профобучения с 2021 года выступают Российские Студенческие Отряды. Так по итогам 2023 года в Российской Федерации за счет данной госсубсидии было обучено 38436 человек по 130 профессиям. Одной из ключевых профессий, по которой проводится профессиональное обучение в рамках грантовой поддержки, является профессия «вожатый».

В 2024 году в Республике Крым обучение вожатскому мастерству уже прошли 350 студентов, большая часть из которых сегодня, в Международный день вожатого, уже приступили к работе в детских лагерях. Усилиями студентов осуществляется работа в 11 детских оздоровительных лагерях Республики Крым. С учетом того, что в Крыму сейчас острая нехватка сезонного персонала, вожатые Российских Студенческих Отрядов, обученные в рамках госсубсидии, позволяют существенно уменьшить дефицит в кадрах в детских лагерях. К тому же студенты получают свой первый трудовой опыт, а будущие педагоги бесценный практический опыт для своей профессиональной деятельности, – отмечает руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский.

В этом году в профподготовке вожатых в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова особое внимание уделялось практической части, реализация которой проводилась непосредственно на базе детских лагерей. Будущие вожатые на выездных интенсивах, которые проводились в детских лагерях, имели возможность погрузится в детали вожатского мастерства, разобрать на месте основные кейсы задач, с которыми столкнуться в процессе работы. Акцент делался на развитие лидерских качеств, умение работать в команде и обеспечение безопасного и увлекательного отдыха для детей.

Для нас это было не просто обучение, а возможность стать частью большой команды, которая будет создавать незабываемые моменты для детей этим летом. Мы гордимся тем, что успешно прошли подготовку в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова и получили свидетельства государственного образца. Теперь мы готовы внести свой вклад в организацию безопасного и интересного отдыха для детей в Крыму. Наш студенческий педагогический отряд с нетерпением ждет начала сезона и уже готов к работе в детских лагерях Крыма, – говорит командир студенческого педагогического отряда «Энергия» Дарья Помозова.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 9