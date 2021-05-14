Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре

В Крыму состоялось торжественное открытие Региональной школы студенческих отрядов Республики Крым. Школа пройдет с 14 по 16 мая, объединив 150 студентов из разных средних профессиональных и высших образовательных учреждений полуострова. Образовательная программа направлена на профессиональное профильное обучение вожатых, строителей, проводников, представителей сервисного и сельскохозяйственного направлений для эффективной трудовой деятельности во время трудового семестра 2021 года. В рамках обучения ребята смогут не только закрепить полученные в течение учебного года теоретические знания, но и проверить себя и свои знания на практике.

Любая профессиональная подготовка требует времени и желания. Рад, что наша инициативная молодежь не стоит на месте, стремиться к личностному росту в молодежных организациях и получению дополнительных профессиональных навыков. Уверен, что по итогу образовательной программы данной Школы на трудовой семестр отправятся подготовленные вожатые, сервисники, строители, проводники сельхоз работники, — цитирует пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергея Селимова.

Региональная школа проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Автономной некоммерческой организации «Дом молодёжи» и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»