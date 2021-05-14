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Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре

Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 21:00 14.05.2021

В Крыму состоялось торжественное открытие Региональной школы студенческих отрядов Республики Крым. Школа пройдет с 14 по 16 мая, объединив 150 студентов из разных средних профессиональных и высших образовательных учреждений полуострова. Образовательная программа направлена на профессиональное профильное обучение вожатых, строителей, проводников, представителей сервисного и сельскохозяйственного направлений для эффективной трудовой деятельности во время трудового семестра 2021 года. В рамках обучения ребята смогут не только закрепить полученные в течение учебного года теоретические знания, но и проверить себя и свои знания на практике.

Любая профессиональная подготовка требует времени и желания. Рад, что наша инициативная молодежь не стоит на месте, стремиться к личностному росту в молодежных организациях и получению дополнительных профессиональных навыков. Уверен, что по итогу образовательной программы данной Школы на трудовой семестр отправятся подготовленные вожатые, сервисники, строители, проводники сельхоз работники, — цитирует пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергея Селимова.

Региональная школа проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Автономной некоммерческой организации «Дом молодёжи» и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Студотряды Крыма пройдут подготовку для работы на трудовом семестре

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