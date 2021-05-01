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Студотряды Севастополя открыли Слет Южного федерального округа
фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации "Российские Студенческие Отряды"

Студотряды Севастополя открыли Слет Южного федерального округа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:43 01.05.2021

Открытие Слёта студенческих отрядов Южного федерального округа, в котором принимают участие 120 лучших представителей молодежной организации из пяти регионов Юга, состоялось 30 апреля в детском оздоровительном лагере «Ласпи».

Бойцы из Республики Адыгея, Республики Крым, Севастополя, Краснодара и Ростова-на-Дону проведут три насыщенных дня на берегу Черного моря. Кульминацией открытия стало выступление «золотого голоса» Российских студенческих отрядов, Ольги Шевченко, с песней «Снова в отряд». В рамках Слета студенческих отрядов запланированы проведения мастер-классов по вокалу, а также на темы развития межличностных навыков и эмоционального интеллекта, караоке, Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа, Окружной конкурс командиров и комиссаров, дискотека под открытым небом, интеллектуальные игры и многое другое, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в 2020 году Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды», при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя и ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя.

Студотряды Севастополя открыли Слет Южного федерального округа

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