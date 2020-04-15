Студотряды Севастополя переходят на онлайн-формат обучения

Студотряды Севастополя впервые в истории приобретут новые soft-skills в онлайн-формате в рамках окружной школы Российских студенческих отрядов.



С 15 по 30 апреля 33 представителя крупнейшей молодежной организации региона начнут онлайн-обучение на площадке GeekBrains — образовательном портале Mail.ru Group. Онлайн-обучение пройдет в рамках проекта «Окружные школы руководителей штабов студенческих отрядов» (ОШК). Участниками курса станут 2500 студентов из 74 регионов страны. До конца апреля вместе с экспертами через видеоуроки и вебинары участники онлайн-школы разберут управленческие кейсы и особенности проведения успешных переговоров, получат компетентные рекомендации, как правильно проводить инструктажи по охране труда для рабочих специальностей и оказывать медицинскую помощь, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Помимо этого, участники познакомятся с ценностями организации «Российские Студенческие Отряды», приобретут новые soft-skills в сфере организации мероприятий, в т.ч. добровольческих и волонтерских. Студентам проведут тренинги, как правильно проводить пиар-кампании, взаимодействовать с представителями СМИ и вести социальные сети.

В программе школы запланированы вебинары с командиром Центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаилом Киселёвым и комиссаром – Марией Корниловой. Студенты смогут пообщаться и задать интересующие вопросы.

По итогам прохождения обучения и успешного выполнения выходного тестирования участники получат электронные сертификаты о прохождении первого этапа ОШК. Наличие данного сертификата будет являться обязательным условием для допуска к участию во втором очном этапе ОШК, который пройдёт в ноябре – декабре 2020 года.

Онлайн-обучение является первым заочным этапом ОШК. Такой формат для Российских студенческих отрядов реализуется впервые.