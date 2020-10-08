Студотряды Севастополя подведут итоги региональной спартакиады

9 сентября на стадионе по адресу Степаняна, 11 в 15:00 состоится финальные состязания и закрытие спартакиады студенческих отрядов Севастополя.

Старт спартакиады был объявлен 16 сентября. За это время 6 команд в количестве 100 человек успели посоревноваться в таких спортивных дисциплинах, как баскетбол и мини-футбол. Финальные игры пройдут уже в эту пятницу. Команды примут участие в играх по волейболу, а также посоревнуются в перетягивании каната. Отметим, что наиболее отличившиеся спортсмены войдут в состав делегации, которая отправится представлять Севастополь на спартакиаде студенческих отрядов Южного федерального округа, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».