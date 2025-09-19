Прямо сейчас:
Студотрядовцы побывали в мультимедийном путешествии по истории древнего Херсонеса
Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 15:37 19.09.2025

Сегодня больше 20 участников Российских студенческих отрядов посетили выставку «Вспомни, где всё началось» в музее Античности и Византии и познакомились с наследием Херсонеса Таврического.

Экскурсоводы музея-заповедника рассказали гостям об основных этапах существования древнего города и о крещении в нём великого князя Владимира. Ребята посмотрели фильм в кинотеатре-ладье, восхитились находками из раскопок Южного пригорода Херсонеса и диорамой Павла Рыженко и Александра Самсонова. Выставка «Вспомни, где всё началось» оставила у студотрядовцев самые яркие впечатления. Благодарим за трепетное отношение к истории нашей Родины и ждём вас снова в Херсонесе Таврическом! —  отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

 

