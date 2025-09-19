Студотрядовцы побывали в мультимедийном путешествии по истории древнего Херсонеса

Экскурсоводы музея-заповедника рассказали гостям об основных этапах существования древнего города и о крещении в нём великого князя Владимира. Ребята посмотрели фильм в кинотеатре-ладье, восхитились находками из раскопок Южного пригорода Херсонеса и диорамой Павла Рыженко и Александра Самсонова. Выставка «Вспомни, где всё началось» оставила у студотрядовцев самые яркие впечатления. Благодарим за трепетное отношение к истории нашей Родины и ждём вас снова в Херсонесе Таврическом! — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Херсонес таврический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Херсонес таврический