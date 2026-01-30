Прямо сейчас:
Студотряды Крыма благоустроили парк имени Ю.А. Гагарина в рамках патриотической акции

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:15 30.01.2026

В столице Республики Крым состоялась масштабная акция по благоустройству территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Организаторами и ключевыми участниками мероприятия выступили бойцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов в рамках республиканской патриотической акции Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут».

В уборке приняли участие более 60 добровольцев. Акция объединила учащуюся молодежь разных возрастов: к работам присоединились студенты ведущих вузов, учащиеся колледжей и активисты школьных трудовых отрядов республики. Такая преемственность поколений подчеркивает значимость трудового воспитания с ранних лет.

Основной целью акции стало не только сезонное приведение в порядок крупнейшей зеленой зоны Симферополя, но и формирование у молодежи ответственного отношения к городской среде и сохранению экологии родного края. Участники собрали мусор, очистили газоны от листвы и сухих веток, а также привели в порядок прогулочные аллеи.

Труд на благо родного края — это одна из ключевых традиций нашего движения. Для бойцов студенческих отрядов Гагаринский парк — это знаковое место, и мы рады внести свой вклад в то, чтобы он оставался чистым и комфортным для жителей и гостей Симферополя. Подобные акции объединяют ребят и показывают, что вместе мы можем менять облик нашего города к лучшему, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Республиканская акция Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» проводится ежегодно и направлена на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию добровольчества и развитие трудового потенциала студентов и школьников. В этом году в ней принимает участие 400 бойцов студенческих отрядов Республики Крым.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

