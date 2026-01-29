Студотряды Крыма благоустроили парковые зоны и исторические объекты Феодосии

В рамках реализации ежегодной патриотической акции Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» бойцы студенческих отрядов провели масштабные работы по благоустройству территории города Феодосия. Особое внимание в этом году было уделено не только общественным пространствам, но и объектам культурного наследия.

Добровольцы провели комплексную очистку исторической части города — Карантинного холма и территории Генуэзской крепости. В ходе работ бойцы осуществили сбор бытового мусора, очистку пешеходных дорожек от веток и наносов, а также привели в порядок зеленые насаждения, окружающие памятники архитектуры.

Выбор Феодосии в качестве площадки для проведения десанта не случаен: сохранение чистоты и эстетического облика курортного города, обладающего уникальным историческим наследием, является приоритетной задачей для молодежи полуострова.

Для студенческих отрядов Крыма труд – это не только работа в рамках профессиональных компетенций, но и искреннее служение родному региону. Благоустройство парковой зоны в Феодосии – это вклад наших ребят в создание комфортной среды для жителей и гостей города. Мы стремимся к тому, чтобы каждый боец осознавал свою ответственность за облик полуострова. Студотряды всегда готовы быть там, где нужны рабочие руки и молодая энергия, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Акция «Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» реализуется Крымским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и направлена на развитие добровольчества и гражданской активности молодежи полуострова. В этом году она объединила 400 активных добровольцев со всего полуострова. Деятельность направлена на благоустройство населенных пунктов, помощь людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, а также популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 13