Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Студотряды Крыма благоустроили парковые зоны и исторические объекты Феодосии
Новости Республики
Студотряды Крыма благоустроили парковые зоны и исторические объекты Феодосии

Студотряды Крыма благоустроили парковые зоны и исторические объекты Феодосии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 29.01.2026

В рамках реализации ежегодной патриотической акции Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» бойцы студенческих отрядов провели масштабные работы по благоустройству территории города Феодосия. Особое внимание в этом году было уделено не только общественным пространствам, но и объектам культурного наследия.

Добровольцы провели комплексную очистку исторической части города — Карантинного холма и территории Генуэзской крепости. В ходе работ бойцы осуществили сбор бытового мусора, очистку пешеходных дорожек от веток и наносов, а также привели в порядок зеленые насаждения, окружающие памятники архитектуры.

Выбор Феодосии в качестве площадки для проведения десанта не случаен: сохранение чистоты и эстетического облика курортного города, обладающего уникальным историческим наследием, является приоритетной задачей для молодежи полуострова.  

Для студенческих отрядов Крыма труд это не только работа в рамках профессиональных компетенций, но и искреннее служение родному региону. Благоустройство парковой зоны в Феодосии это вклад наших ребят в создание комфортной среды для жителей и гостей города. Мы стремимся к тому, чтобы каждый боец осознавал свою ответственность за облик полуострова. Студотряды всегда готовы быть там, где нужны рабочие руки и молодая энергия, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Акция «Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» реализуется Крымским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и направлена на развитие добровольчества и гражданской активности молодежи полуострова. В этом году она объединила 400 активных добровольцев со всего полуострова. Деятельность направлена на благоустройство населенных пунктов, помощь людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, а также популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

Узнайте больше:  КФУ имени В.И. Вернадского получит 200 млн рублей на улучшение материально-технической базы

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.