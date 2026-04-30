Студотряды Крыма благоустроили территорию «Лозовской специальной школы-интерната»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:48 30.04.2026

29 апреля студенческие отряды Республики Крым провели масштабную акцию по уборке и благоустройству территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Лозовская специальная школа-интернат».

В рамках инициативы активисты студенческих отрядов провели комплекс работ по наведению порядка на пришкольной территории. Были очищены газоны и прилегающие участки от мусора, прошлогодней листвы и сухих веток, приведены в порядок клумбы и пешеходные дорожки. Целью акции стало создание более комфортной, чистой и безопасной среды для воспитанников школы-интерната.

Участие в мероприятии приняли бойцы различных студенческих отрядов Крыма, продемонстрировав высокий уровень социальной ответственности, инициативности и неравнодушного отношения к потребностям общества. Акция стала ярким примером волонтерской деятельности молодежи, направленной на поддержку социально значимых учреждений.

Уборка территории школы-интерната — это не просто физический труд, это наш вклад в создание уютной и позитивной атмосферы для детей. Мы верим, что чистая и ухоженная территория способствует хорошему настроению и благополучию воспитанников. Наши студенты всегда готовы прийти на помощь и своим примером показать, что такое настоящее гражданское участие, — поделилась Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения.

Подобные акции способствуют укреплению связей между молодежными организациями и социальными учреждениями, формируя культуру взаимопомощи и поддержки. Студенческие отряды Крыма продолжат свою деятельность, направленную на развитие волонтерского движения, помощь общественным организациям и благоустройство населенных пунктов Республики Крым.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

