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Студотряды готовят более 1000 подростков для трудоустройства в каникулярный период

Студотряды Крыма готовят более 1000 подростков для трудоустройства в каникулярный период

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 24.05.2024

23 мая на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые Паруса» в с. Заозёрное был дан старт школе трудовых отрядов подростков «ЯвТОПе». Мероприятие собрало 100 школьников из всех муниципалитетов Крыма, которые будут формировать командные составы трудовых отрядов.

В рамках школы участники пройдут обучение по работе с документами, коммуникации со школьниками, формированию трудовых отрядов для последующего трудоустройства подростков в направлениях — помощник вожатого, благоустройство населенных пунктов, сфера сервиса и услуг. Благодаря усилиям студенческих отрядов Республики Крым в этом году общий охват несовершеннолетних подростков в сфере трудовой деятельности превысит 1000 человек.

Нам крайне важно обеспечить школьникам возможность трудоустройства. В этом году количество подростков, желающих поработать летом, значительно выше прошлого года, а это доказывает, что трудовая деятельность для несовершеннолетних имеет большое значение. Школа трудовых отрядов подростков «ЯвТОПе» предоставляет возможность не только получить первый трудовой опыт, но и развить навыки, которые будут полезны подросткам на протяжении всей жизни. Мы уверены, что участие в таких проектах помогает подросткам становиться более ответственными и самостоятельными, готовыми к любым жизненным вызовам, – отмечает руководитель трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения РСО Арина Миронова.  

Студотряды Крыма готовят более 1000 подростков для трудоустройства в каникулярный период Студотряды Крыма готовят более 1000 подростков для трудоустройства в каникулярный период Студотряды Крыма готовят более 1000 подростков для трудоустройства в каникулярный период

Для участников школы организованы лекции о трудовом договоре, документах, необходимых при трудоустройстве, продолжительности рабочего времени и общих правилах трудоустройства несовершеннолетних. Школа проходит по инициативе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов при поддержке Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.

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источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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