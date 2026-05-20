Студотряды Крыма готовят будущих специалистов: 20 бойцов проходят профобучение по профессии слесаря

Крымские студенческие отряды объявили о проведении интенсивного профессионального обучения для 20 своих бойцов по востребованной рабочей специальности – слесарь механосборочных работ 2-го разряда. Обучение, проходящее на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, в настоящее время находится в самом разгаре.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных оперативно включиться в производственные процессы и внести свой вклад в развитие промышленных предприятий региона. Участники обучения осваивают теоретические основы и практические навыки работы с различными механизмами и инструментами, необходимые для качественной сборки и монтажа.

Программа включает в себя изучение устройства и принципов работы механических узлов, чтение технических чертежей, основы материаловедения и техники безопасности. Особое внимание уделяется практическим занятиям, в ходе которых студенты под руководством опытных мастеров отрабатывают ключевые операции по сборке, регулировке и отладке оборудования. «Профессия слесаря механосборочных работ является одной из базовых и крайне востребованных в современном производстве. Мы видим большой потенциал в наших ребятах и уверены, что приобретенные навыки станут прочной основой для их успешного профессионального пути. Уже этим летом наши бойцы смогут применить полученные знания на практике, участвуя в различных трудовых проектах региона. Это не только ценный опыт для самих студентов, но и важный вклад в кадровое обеспечение и развитие экономики Крыма, — поделилась Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

По завершении обучения выпускники получат официальные свидетельства о присвоении квалификации, что позволит им трудоустроиться на промышленные объекты и приступить к выполнению ответственных производственных задач. Профессиональное обучение осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 876 «Об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов».

источник: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

