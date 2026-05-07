Студотряды Крыма озвучили итоги «Десанта Победы», приуроченного к 81-летию Великой Победы

Сегодня у мемориала Погибшим преподавателям и студентам Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в годы Великой Отечественной войны состоялось торжественное подведение итогов Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО». Мероприятие стало региональным этапом Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам».

В 2026 году акция «Десант Победы РСО» прошла в период с 21 по 29 марта и была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном трудовом десанте приняли участие 600 добровольцев Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов. Работа велась в 18 муниципальных образованиях Республики Крым.

За время проведения акции участники продемонстрировали высокую социальную активность и преданность сохранению исторической памяти. Силами студенческих отрядов было приведено в порядок 32 братских захоронения, благоустроено 40 памятников и памятных знаков и выполнены работы по очистке и озеленению территорий в скверах и парках Победы. Было проведено 62 «Урока мужества» для молодежи, посвященных событиям Великой Отечественной войны и Крымской наступательной операции 1944 года.

Мы чтим подвиг тех, кто ранним утром 1941 года встал на защиту рубежей нашей Родины. Мы храним память о героях, оборонявших Смоленск, Киев, Москву и Ленинград, о тех, кто своей стойкостью отстоял Сталинград, о мужестве Севастополя и Одессы. Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь за нашу общую свободу, за наше будущее. Сегодня я хочу выразить огромную благодарность вам, членам Российских студенческих отрядов, за то, что вы помогаете бойцам специальной военной операции. Они, как и их прадеды и деды 80 лет назад, встали на защиту Отечества. Отдельное спасибо за ваше активное участие в акциях по сохранению памяти и памятников — это абсолютно важнейшая и неоценимая составляющая нашего общего дела, — отметил Владимир Курьянов, и.о ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Для каждого бойца студенческих отрядов Крыма участие в «Десанте Победы» — это личный вклад в сохранение правды о подвиге наших предков. Мы не просто благоустраиваем памятники, мы соприкасаемся с историей, отдавая дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо. Статистика акции этого года подтверждает: современная молодежь помнит и чтит своих героев, — поделилась Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Церемония подведения итогов завершилась на территории КФУ им. В.И. Вернадского масштабным возложением цветов к мемориалу. В памятном мероприятии приняли участие 100 представителей трудового десанта, которые почтили память павших минутой молчания.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

