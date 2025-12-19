Студотряды Крыма презентовали новогоднее представление для детей из семей участников СВО

С 8 по 19 декабря по инициативе студенческих отрядов Республики Крым проходила ежегодная благотворительная акция «Новый год, берём и делаем». Целью акции является создание праздничной атмосферы и вручение новогодних подарков детям из семей участников Специальной военной операции.

В рамках акции студотрядовцы на протяжении двух недель сдавали кровь в Крымском республиканском центре крови в г. Симферополь. Средства, полученные от донации, были направлены на приобретение новогодних наборов для детей.

Главным событием акции стал незабываемый праздник, состоявшийся 19 декабря, в День Святого Николая. Студенты на базе филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Республике Крым организовали новогоднюю программу. Дед Мороз, Снегурочка и любимые герои русско-народных сказок поздравили ребят с наступающим Новым годом, подарив им море веселья, радости и волшебства.

Приближается всеми любимый праздник – Новый год, но сегодня мы с вами также собрались здесь, чтобы отметить День Николая Чудотворца. Это светлый праздник, который во многом связан с нашими семьями, поэтому сегодня мы хотим поздравить всех деток, а помогут нам в этом наши замечательные друзья и партнёры – студенческие отряды Республики Крым. Этот праздник стал для нас традицией и Российские студенческие отряды не первый год помогают нам в проведении прекрасных утренников. Поздравляю всех с праздником! – отметил Игорь Глушков, заместитель руководителя филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым.

Акция «Новый год, берём и делаем» проводится Крымским региональным отделением Российских студенческих отрядов, начиная с 2022 года, и уже стала доброй традицией. В этом году к участию в донорстве присоединились 50 человек.

Акция «Новый год, берём и делаем» – это для нас не просто ежегодное мероприятие, это живое воплощение наших ценностей. Мы видим, как важно сегодня дарить тепло и заботу, особенно детям, чьи родители защищают нашу Родину. Наши студенты не просто сдают кровь – они отдают часть себя, чтобы подарить ребятам настоящий праздник и помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Мы гордимся каждым студотрядовцем, который принимает участие в этой акции, ведь именно такие поступки делают наш мир добрее, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

