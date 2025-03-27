Студотряды Крыма приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны в Сакском районе

В селах Трудовое и Крайнее Сакского района трудовой десант из 20 студентов провел благоустройство на памятниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Студотрядовцы Крыма убрали порослевые заросли и сухую листву, мусор, побелили памятные знаки в честь воинов-односельчан.

Трудовой десант по уборке памятных мест в селах Трудовое и Крайнее Сакского района проводился в рамках Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО». Акция в 2025 году объединяет 500 студентов и школьников, которые работают в 20 муниципальных образованиях Республики Крым. Десант Победы РСО позволит провести более 50 открытых уроков и викторин на тематику знаковых событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для школьников образовательных учреждений Республики Крым, а также привести в порядок более 60 памятников и братских захоронений воинов Великой Отечественной войны.

Это мой третий выезд в рамках Десанта Победы РСО, и каждый раз я чувствую, что мое участие становится значимой частью важного дела. Необходимо не только на словах, но и на деле, своим трудом вносить вклад в сохранение нашей истории и памяти о тех, кто защищал нашу Родину. Каждый шаг, который мы делаем, каждая работа, которую выполняем, — это наш способ отдать дань уважения тем, кто сражался за свободу и мир. Участвуя в подобных мероприятиях, мы не просто благоустраиваем памятники и территории, мы восстанавливаем связь с прошлым, передаем важные ценности будущим поколениям. Эта работа формирует уважение к нашей истории и показывает, что мы помним и ценим героизм тех, кто принес нам Победу, – рассказал Александр Баринов, командир отряда «Сокол» Крымского регионального отделения РСО.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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