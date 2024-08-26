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Студотряды прошли отбор в волонтерский корпус Международного строительного чемпионата

Студотряды Крыма прошли отбор в волонтерский корпус Международного строительного чемпионата

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 26.08.2024

Финал Международного строительного чемпионата пройдет с 1 по 4 октября в Екатеринбурге. Российские студотряды уже в четвертый раз выступают оператором волонтерского конкурса чемпионата. В этом году на участие в мероприятии было подано 2444 заявки из 8 стран.

Российские студенческие отряды уже в четвертый раз являются оператором волонтерского корпуса Международного строительного чемпионата. Завершен этап отбора кандидатов в волонтерский корпус, проведено более 13 000 часов собеседований. Впереди участников ждет этап онлайн обучения. Уверен, что участие в таком знаковом событии будет для ребят отличным опытом волонтерской деятельности, а также даст возможность завести новые знакомства, прокачать организаторские навыки и отлично провести время, — подчеркивает руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Парамонов. 

Международный строительный чемпионат – это ежегодное мероприятие, объединяющее соревнования профессиональных специалистов строительной отрасли, молодых специалистов, а также деловую и выставочную программы. Его главная миссия – использовать достижения строительной отрасли и современные технологии на благо общества.

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Студотряды Крыма прошли отбор в волонтерский корпус Международного строительного чемпионата Студотряды Крыма прошли отбор в волонтерский корпус Международного строительного чемпионата Студотряды Крыма прошли отбор в волонтерский корпус Международного строительного чемпионата Студотряды Крыма прошли отбор в волонтерский корпус Международного строительного чемпионата

Работу чемпионата организуют 22 тим-лидера и 178 волонтеров по 14 направлениям деятельности: логистика, питание, СМИ, сопровождение команд, торжественные церемонии и др. От Крыма на чемпионат отправятся 2 тим-лидера и 4 волонтера.

Мы гордимся, что наши ребята будут представлять Крым на таком значимом мероприятии. Международный строительный чемпионат – это отличная возможность для студентов проявить свои лидерские качества и внести свой вклад в развитие строительной отрасли. Наши бойцы заряжены на продуктивную работу и готовы принять на себя ответственность за организацию волонтёрского корпуса, – отмечает руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский. 

Чемпионат обещает стать важным событием для участников и гостей, а также открыть новые возможности для молодых специалистов в строительной сфере. Крымские студенты готовы активно включиться в процесс и показать себя на высшем уровне.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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