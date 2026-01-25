Прямо сейчас:
Студотряды Крыма провели урок ко Дню студенчества для воспитанников Лозовской школы-интерната

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 10:44 25.01.2026

В преддверии Дня российского студенчества представители Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) посетили воспитанников ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат». Встреча, прошедшая в формате открытого диалога, объединила бойцов РСО и участников общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Главной целью визита стала профориентация и популяризация высшего и среднего профессионального образования. Студотрядовцы подготовили для ребят специальный открытый урок, направленный на подготовку к будущей студенческой жизни. В ходе встречи представители РСО рассказали о специфике учебных будней в университетах и колледжах, а также подробно осветили деятельность студенческих отрядов и те перспективы, которые открываются перед активной молодежью.

Особое внимание было уделено личному опыту. В неформальной обстановке бойцы РСО поделились своими историями успеха, рассказали о работе на первых трудовых объектах и о том, как участие в движении помогает развивать профессиональные навыки и находить верных друзей по всей стране.

Мы уверены, такие встречи заряжают не только учеников, но и нас самих. Помогая молодежи сориентироваться в жизни и выбрать правильный путь, мы вместе строим сильное и уверенное будущее. Для ребят из школы-интерната особенно важно понимать, что студенчество – это не только лекции, но и огромный мир возможностей для самореализации, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.  

Визит в Лозовскую школу-интернат является частью масштабной программы по профориентации и волонтерской поддержке, которую Крымское региональное отделение РСО реализует на системной основе. Воспитанники интерната проявили живой интерес к выступлениям, активно задавали вопросы о выборе будущих профессий и процедуре вступления в ряды студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

