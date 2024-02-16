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Студотряды собрали свыше трех тысяч детских книг и передали в библиотеки детских домов

Студотряды Крыма собрали свыше трех тысяч детских книг и передали в библиотеки детских домов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:18 16.02.2024

В рамках добровольческой акции «Подари книгу ребенку», приуроченной  к Международному дню дарения книг (14 февраля), по инициативе студенческих отрядов Крыма ежегодно собираются детские книги для передачи в библиотеки детских домов и школ-интернатов. Акция проводится ежегодно с 2018 года.

В 2024 году собрано рекордное количество книг – 3121.

Усилиями бойцов Российских студенческих отрядов в Республике Крым прошла добровольческая акция «Подари книгу ребенку», приуроченная к 14 февраля – Международному дню дарения книг. На протяжении месяца усилиями студотрядовцев со всех уголков полуострова было собрано более трех тысяч детских книг, которые передали в библиотеки детских домов и школ-интернатов.

Студотряды Крыма собрали свыше трех тысяч детских книг и передали в библиотеки детских домов Студотряды Крыма собрали свыше трех тысяч детских книг и передали в библиотеки детских домов

Акция реализуется с 2018 года и проводится уже в седьмой раз. Она направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов библиотек детских учреждений Республики Крым. Присоединиться к акции мог любой желающий, достаточно было найти детскую книгу в хорошем состоянии, написать пожелания и передать её в штаб студенческих отрядов Республики Крым. В этом году в акции приняло участие рекордное количество участников – 1812 человек. Большинство из них – это студенты и школьники. Отдельно хочется выделить активность ребят из ученического самоуправления школ в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Ученики в Бахчисарайской городской школе №5, Вилинской, Долиненской, Каштановской, Куйбышевской, Мазанской, Плодовской, Почтовской, Скалистовской школах помогли собрать большую часть детских книг. К акции очень охотно присоединялись руководители школ, вузов и колледжей, тем самым, показывая пример для обучающихся в образовательных организациях.

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Все собранные книги 14 февраля передали в библиотеки Лозовской школы-интерната в Симферопольском районе, Дома ребёнка «Ёлочка» в г. Симферополе, Чернышевского детского дома в Раздольненском районе.

Я думаю, что акция «Подари книгу ребенку» показывает, какие же все-таки добрые люди нас окружают, и они горят желанием оказать помощь тем, кому она необходима. С каждым годом их становится все больше. В прошлом году собрали более 1500 книг, а в этом году наша акция выросла, и мы смогли собрать уже более трех тысяч детских книг, что говорит о желании крымчан помогать детям получать доступ к знаниям через книги, – говорит командир студенческого педагогического отряда «Кондор» Ангелина Радченко.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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