Новости Республики
Студотряды Крыма стали участниками Зелёного фестиваля на Таврида.АРТ
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:06 27.10.2025

25 октября бойцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов принимают участие в Зелёном фестивале, который проходит на территории Академии творческих индустрий «Меганом» под Судаком. Этот большой семейный праздник, организованный «Таврида.АРТ», уже стал традицией и каждый год собирает жителей и гостей Крыма, чтобы сделать полуостров зеленее и красивее.

В этом году участники фестиваля помогают озеленить прибрежную зону рядом с мысом Меганом – место, которое так любят и ценят все, кто посещает Крым. Студотрядовцы также вносят свой вклад в это важное дело: ребята уже посадили несколько десятков деревьев, организовали стенд Российских студенческих отрядов и провели VR-игру для гостей фестиваля.

Зелёный фестиваль – это не только озеленение, но и яркая культурная программа: музыкальные выступления, мастер-классы, ярмарки и множество активностей для всей семьи.

Студенческие отряды Республики Крым уже не первый год принимают участие в Зеленом фестивале, и мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в озеленение нашего прекрасного полуострова. Но для нас важно не только помочь в создании зеленых пространств, но и активно рассказать участникам фестиваля о деятельности Российских студенческих отрядов. Это возможность поделиться нашим опытом, идеями и духом единства, который царит в нашем движении. Каждый такой проект и каждая акция доказывают, что вместе мы можем сделать многое для родного края, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 15

