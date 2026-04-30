Студотряды Крыма: связывая историю полярных исследований и современный железнодорожный сервис

В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского открылась уникальная выставка, которая не только погружает в героическую историю полярных исследований, но и подчеркивает важную роль крымских студентов-проводников в обеспечении комфортных путешествий по самым протяженным маршрутам страны.

С 23 апреля по 12 мая 2026 года Факультет географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского при поддержке Отделения Русского географического общества в Республике Крым представляет экспозицию, посвященную легендарному полярнику Ивану Папанину и знаменитому экспрессу «Полярная стрела». Экспонаты для выставки любезно предоставлены Российским государственным музеем Арктики и Антарктики из Санкт-Петербурга. Организатором мероприятия выступает Региональное отделение Ассоциации полярников в Республике Крым и Севастополе.

Эта выставка приобретает особое значение в контексте деятельности студенческих отрядов проводников Республики Крым. Ежегодно более 100 молодых специалистов — студентов крымских вузов — отправляются в рейсы, качественно обслуживая пассажиров на железнодорожных маршрутах, в том числе на стратегически важном направлении «Симферополь — Мурманск». Этот маршрут неразрывно связывает Крым с северными регионами России, проходя через бескрайние просторы и достигая Заполярья, что делает его своеобразным продолжением духа полярных экспедиций и железных дорог, описанных в истории «Полярной стрелы».

Выставка о Папанине и «Полярной стреле» — это дань уважения тем, кто осваивал и связывал нашу огромную страну. И мы гордимся тем, что наши студенческие отряды проводников сегодня продолжают эту миссию. Ежегодно более сотни наших ребят обеспечивают высочайший уровень сервиса в пассажирских перевозках, демонстрируя трудолюбие, ответственность и профессионализм. Это не просто работа, это вклад в развитие транспортной системы страны, поддержание связи между регионами и создание комфортных условий для миллионов пассажиров. Наши студенты-проводники — это современные «полярные стрелы», соединяющие юг и север России, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Посещение выставки дает возможность не только прикоснуться к истории великих открытий, но и осознать значимость современного вклада молодежи в развитие и объединение регионов России, обеспечивая надежное и комфортное сообщение даже с самыми отдаленными уголками страны.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

