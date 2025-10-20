Студотряды Крыма — участник Всероссийского форума по развитию студенческих сервисных и медицинских отрядов

С 14 по 17 октября в Пятигорске на базе Центра знаний «Машук» состоялся Всероссийский форум «РСО — команда сильных». В мероприятии приняли участие более 200 руководителей и участников движения студенческих сервисных и медицинских отрядов со всей России. Форум стал площадкой для обмена опытом, обучения и разработки стратегий развития ключевых направлений движения.

На форуме студенческие отряды Республики Крым представляла Дария Яремчук, комиссар штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Важно, чтобы ребята в студенческих отрядах могли не только трудиться, но и развивали личные качества — ответственность, умение работать в команде, планирование и достижение целей. На Всероссийском форуме “РСО — команда сильных” участники представили стратегические планы развития сервисного и медицинского направлений. Вместе со стратегией РСО, которую мы хотим принять в этом году, это позволит нам двигаться вперёд и делать движение ещё сильнее!, – отметила Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

В рамках программы участники форума получили ценные знания в области современных коммуникаций, познакомились с основами духовно-нравственных ценностей России применительно к деятельности студенческих отрядов. Особое внимание было уделено практической работе: команды разработали стратегические планы развития сервисного и медицинского направлений Российских студенческих отрядов в своих регионах.

Для студенческих отрядов Республики Крым подобные форумы имеют огромное значение. Наш регион известен своими курортами, а потому спрос на квалифицированные кадры в сфере обслуживания и гостеприимства ежегодно продолжает расти. Кроме того, дефицит специалистов в области здравоохранения в регионе остается актуальным. Участие нашего представителя в форуме, безусловно, даст новый толчок развитию этих двух важнейших направлений Российских студенческих отрядов в Крыму. А значит мы сможем помочь республике закрыть потребность в кадрах, привлекая к работе все больше студентов, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

