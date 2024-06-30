Студотряды Крыма в День молодежи собрали более 60 тысяч рублей для социальных нужд

29 июня, в День молодежи, бойцы студенческих отрядов Республики Крым приняли активное участие во Всероссийской акции «День ударного труда». Эта акция является одной из важных инициатив, в рамках которой участники студенческих отрядов демонстрируют высокие трудовые достижения в один из дней трудового семестра. Заработная плата за эту смену перечисляется в Фонд Российских студенческих отрядов (РСО) и направляется на реализацию социальных инициатив и поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На данный момент студенческие отряды Республики Крым собрали более 62400 рублей. Акция «День ударного труда» среди студотрядов Крыма будет проводится на протяжении всего летнего трудового семестра. Но первый этап по традиции привязан к Дню молодежи.

В акции «День ударного труда» участвуют десятки тысяч студентов по всей России, подтверждая свою готовность не только развивать себя в учебе, но и быть активными гражданами, способными внести вклад в развитие общества. Эта акция становится своеобразным мостом между студенческим сообществом и потребностями общества, позволяя молодежи проявить свои таланты, навыки и энергию для решения реальных социальных проблем, — говорит командир студенческого педагогического отряда «Лира» Татьяна Подольская.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды

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