Студотряды Крыма — в тройке лучших на Всероссийском трудовом проекте в Ялте

Крымский студенческий сервисный отряд «Орион» занял третье место на Всероссийском трудовом проекте «Мрия».

С июля на площадке работали 100 студентов из десяти регионов страны: Омской, Костромской, Брянской, Ульяновской, Псковской, Белгородской областей, Луганской Народной Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. После профобучения ребята трудились горничными, поварами, официантами, аниматорами, матросами-спасателями, садовниками и виноградарями.

Студенческий сервисный отряд «Орион» уже не первый год участвует во Всероссийском трудовом проекте. Ребята после прохождения профессионального обучения получают специальность, а на проекте становятся настоящими профессионалами своего дела. Этот опыт, безусловно, будет полезен им в будущем: он помогает не только улучшить свои компетенции, но и зарекомендовать себя перед работодателями. Работа в таком формате позволяет студентам не только применять теоретические знания на практике, но и развивать навыки командной работы, ответственности и коммуникации, — цитирует пресс-служба руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерину Денесюк.

Трудовые проекты полезны и для экономики региона: летом нагрузка на сферу обслуживания особенно высока.

В этом году мы максимально попытались проявить себя на проекте: качественно работали, активно участвовали в мероприятиях и активностях на площадке. Благодаря слаженной работе всей команды нам удалось получить третье место, чему мы очень рады. Этот результат – не только индивидуальные достижения, но и итог стараний всего нашего отряда. Каждый из нас внес свою лепту в общий успех, и именно командный дух и взаимопомощь привели нас к такому результату, — делится впечатлениями Богдан Досинчук, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

