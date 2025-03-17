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Студотряды Крыма вошли в Наблюдательный совет по развитию Российских студенческих отрядов
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды"

Студотряды Крыма вошли в Наблюдательный совет по развитию Российских студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:43 17.03.2025

14 марта в Москве прошел VII очередной Съезд Российских студенческих отрядов (РСО), на котором был избран новый руководящий состав организации, а также сформирован новый состав Наблюдательного совета по развитию Российских студенческих отрядов. В обязанности Наблюдательного совета входит разработка стратегии и координация деятельности студотрядовского движения в масштабах страны.

На мероприятии присутствовало руководство Федерального агентства по делам молодёжи. С приветственным словом обратился Егор Литвиненко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.

Сегодня студенческие отряды – это главное трудовое движение нашей страны. В ваших рядах достойная молодежь, готовая в любой момент и при любых обстоятельствах трудиться на благо Родины, внося свой вклад в ее развитие. Федеральное агентство по делам молодежи неизменно оказывает поддержку Российским студенческим отрядам. Мы совместно стремимся объединить активных и целеустремленных молодых людей, которые разделяют общие ценности и стремятся к достижению единых целей, – прокомментировал Егор Литвиненко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. 

В состав совета вошел Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения РСО. Члены Наблюдательного совета избраны на три года и координируют работу студотрядовского движения в масштабах всей страны.

В этом году исполняется 10 лет с момента возрождения студотрядовского движения на территории Республики Крым. За эти десять лет студотряды Крыма достойно показали себя в трудовой деятельности, работая в системе детского оздоровления, сервисного обслуживания, в сельском хозяйстве, строительстве, медицине, проводниками и взаимодействуя с трудовыми отрядами подростков. Достижения Крымских студотрядовцев применяются студенческими отрядами в других регионах как в организации и проведении мероприятий, так и в организации трудовых проектов. В связи с этим для меня большая честь, что мне было доверено войти в состав Наблюдательного совета, что говорит о том, что Крымские студотряды могут вносить свой вклад в развитие молодёжной политики не только в Крыму, но и в масштабах всей страны, – рассказал Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения РСО.

В рамках Съезда были заслушаны планы по развитию основных направлений работы студотрядовского движения. В текущем году Российские студенческие отряды трудоустроят более 400 тыс. школьников и студентов по всей стране. Для молодых людей организуют трудовые проекты разного масштаба в России и за рубежом. Более 1000 работодателей сотрудничают сегодня со студенческими отрядами.

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источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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