Студотряды Республики Крым и Курской области подняли флаг России над Крымом

В День России бойцы Российских студенческих отрядов из Республики Крым и Курской области поднялись на вершину Эклизи-бурун на плато Чатыр-Даг. Эклизи-бурун одна из самых высоких вершин Крыма. Студенты решили в свой выходной день на трудовых проектах не отсыпаться, а провести его активно. Согласовав выход в горно-лесную зону, бойцы РСО в День России подняли флаг страны над Крымским полуостровом.

День России – важный государственный праздник. Но помимо официальных и торжественных мероприятий, которые проводятся в этот день, мы хотели доказать, прежде всего, себе, а потом и нашим сверстникам на трудовых проектах РСО, что мы готовы не только трудится на благо нашей стране, но и гордо нести знамя и покорять любые вершины в нашем Отечестве. Поэтому поход для нас стал больше, чем прогулкой. Он стал символичным событием. И я горжусь, что флаг России в этот день смог поднять над Крымом, — рассказал Дмитрий Макарчук, боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.