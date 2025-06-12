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Студотряды Республики Крым и Курской области подняли флаг России над Крымом
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды"

Студотряды Республики Крым и Курской области подняли флаг России над Крымом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:52 12.06.2025

В День России бойцы Российских студенческих отрядов из Республики Крым и Курской области поднялись на вершину Эклизи-бурун на плато Чатыр-Даг. Эклизи-бурун одна из самых высоких вершин Крыма. Студенты решили в свой выходной день на трудовых проектах не отсыпаться, а провести его активно. Согласовав выход в горно-лесную зону, бойцы РСО в День России подняли флаг страны над Крымским полуостровом.

День России – важный государственный праздник. Но помимо официальных и торжественных мероприятий, которые проводятся в этот день, мы хотели доказать, прежде всего, себе, а потом и нашим сверстникам на трудовых проектах РСО, что мы готовы не только трудится на благо нашей стране, но и гордо нести знамя и покорять любые вершины в нашем Отечестве. Поэтому поход для нас стал больше, чем прогулкой. Он стал символичным событием. И я горжусь, что флаг России в этот день смог поднять над Крымом, — рассказал Дмитрий Макарчук, боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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