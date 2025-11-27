Студотряды Республики Крым подвели итоги 10-летней работы организации

26 ноября в КФУ им. В. И. Вернадского состоялся торжественный концерт, посвященный подведению итогов работы студенческих отрядов Республики Крым.

В этом году студенческие отряды Крыма отпраздновали свой 10-летний юбилей. На концерте были награждены лучшие представители организации, подведены итоги работы студотрядовского движения на полуострове за год и определены самые популярные направления трудовой деятельности среди молодежи.

В мероприятии приняли участие: Донченко Илья Григорьевич, Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым, Григорян Ани Рудиковна, Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Курьянов Владимир Олегович, Исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

В течение трудового семестра 2025 года участники движения были задействованы в различных секторах, деятельность которых охватывала проекты как регионального, так и межрегионального характера, что позволило обеспечить кадровую занятость на многочисленных объектах и получить практический опыт в рабочих процессах. А также в этом году Республика Крым в третий раз заняла первое место по отдыху и оздоровлению детей в Южном федеральном округе. И огромный вклад в эту общую награду внесли Российские студенческие отряды. Выражаю вам огромную благодарность за вашу работу!, – отметил Илья Донченко, Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым.

За 10 лет деятельности через ряды студенческих отрядов Республики Крым прошло более 9000 человек. В период трудового сезона 2025 года в составе студенческих отрядов работало более 2000 человек.

Студенческие отряды Республики Крым в этом году вновь показали отличные результаты, войдя в пятерку лучших регионов России. Мы успешно справились со всеми вызовами, весной провели профессиональное обучение для студентов, а летом трудоустроили ребят на различные объекты региона. Дальше только больше. Будем стремиться к новым успехам и трудовым достижениям на благо нашей страны, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Знаковыми событиями для студотрядов Крыма в этом году стала абсолютная победа студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» в рамках Всероссийского трудового проекта, работа представителя студенческих строительных отрядов Крыма в рамках трудового проекта в Египте, крымские вожатые неоднократно становились лучшими на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, трудоустройство более сотни школьников на трудовые объекты Республики Крым, а также организация 5-ти межрегиональных трудовых проектов педагогического и сервисного направления, которые открыли свои двери в трудовой сезон бойцам из разных уголков страны.

Студенческие отряды Республики Крым каждый год стабильно входят в пятерку лучших региональных отделений всей страны, 2025 год также не стал исключением.

источник: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

