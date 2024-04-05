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Студотряды Республики проведут субботник на территории Опукского заповедника
фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Студотряды Республики Крым проведут субботник на территории Опукского заповедника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:32 05.04.2024

6 апреля на территории Опукского природного заповедника пройдет масштабная акция по уборке береговой полосы заповедника после зимних штормов, принесших на пляжную зону большое количество мусора. Субботник проводится по инициативе студотрядов Крыма при поддержке и под непосредственном руководством ФГБУ «Заповедный Крым». В субботнике примут участие более 100 человек, в том числе, и студенты Симферополя и Ялты, и сотрудники объектов природного заповедного фонда полуострова.

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Помимо экологической акции бойцы Российских студенческих отрядов проведут  уборку и благоустройство памятника Великой Отечественной войны – военным морякам-гидрографам, расположенного на территории Опукского заповедника. Памятник посвящен героическому подвигу моряков Керченско-Феодосийского военного десанта 1942 года.

источник: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

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