Студотряды РК присоединились к Всероссийской школе подготовки руководителей проектов РСО в «Сенеж»

27 апреля в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовала Всероссийская школа подготовки командных составов штабов трудовых проектов Российских студенческих отрядов. В числе 250 будущих руководителей, прибывших со всей страны, активное участие принимают и представители студенческих отрядов Республики Крым.

Обучение направлено на формирование высококвалифицированных лидеров, способных эффективно управлять крупными трудовыми проектами РСО. Участники школы, отобранные по итогам трехэтапного отбора (прием заявок, онлайн-обучение и очное обучение), представляют различные направления деятельности студенческих отрядов, включая строительные, сервисные, медицинские, производственные, отряды железнодорожного транспорта и пресс-службы.

На протяжении четырех дней будущие руководители будут осваивать насыщенную образовательную программу, включающую лекции и практические занятия. Основное внимание уделяется развитию компетенций в области управления командами, организации производственных процессов, совершенствованию лидерских качеств и эффективной коммуникации. Эти знания и навыки станут фундаментом для успешной реализации всероссийских трудовых проектов.

Участие наших ребят во Всероссийской школе подготовки руководителей в Мастерской управления «Сенеж» — это не только большая честь, но и серьёзная ответственность. Крымские студенческие отряды активно растут и ставят перед собой амбициозные задачи: от строительных объектов полуострова до социально значимых проектов. Именно здесь, наши будущие лидеры получат современные управленческие инструменты, навыки работы с командами и знания, которые позволят вывести трудовые проекты в Крыму на качественно новый уровень. Уверена, что после обучения они вернутся с готовыми решениями и свежими идеями, а это напрямую повлияет на развитие молодёжной занятости и экономики региона, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

По завершении образовательного курса участников ожидают собеседования на ключевые позиции руководителей, которым предстоит возглавить трудовые проекты Российских студенческих отрядов по всей стране, включая Республику Крым, способствуя развитию молодежной трудовой занятости и реализации значимых социальных и экономических задач.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

