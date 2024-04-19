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Студотряды Севастополя открыли конкурс профессионального мастерства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Студотряды Севастополя открыли конкурс профессионального мастерства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:01 19.04.2024

В Севастопольском государственном университете стартовал проект Ахмата Гергокаева «Фабрика профессий», в рамках которого 145 представителей молодёжи города посоревнуются в профессиональных навыках по семи направлениям. Среди участников 20 команд из числа студенческих отрядов и семь команд из числа губернаторских школьных трудовых отрядов.

Конкурс профессионального мастерства «Фабрика профессий» – это проект для выявления уровня сформированности компетенций по строительному, сервисному, археологическому, цифровому, педагогическому направлениям, направлению проводников и губернаторских школьных трудовых отрядов.

Мы вместе со студенческими отрядами Севастополя ежегодно проводим конкурс профессионального мастерства в рамках подготовки к третьему трудовому семестру. В этом году впервые в конкурсе примут участие члены губернаторских школьных трудовых отрядов: будут делать книгу памяти и истории родного города, которую затем подарят воспитанникам детского дома, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

В рамках конкурса будут созданы условия для применения теоретических знаний на практике, реализации творческого потенциала участников, повышения профессиональной квалификации. Содержание заданий блока будет соответствовать каждой специальности.

Программа реализации проекта включает в себя несколько блоков:

  •  1 теоретический – состоит из лекционных занятий и теста на знание основ профессиональной деятельности;
  •  2 практический – выполнение заданий, решение кейсов, результатом которых станет готовое изделие;
  •  3 добровольческий – включает в себя поддержку детей, которые находятся в социально опасном положении.
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Готовые изделия, например, деревянные лавочки, выполненные представителями строительного направления, будут переданы для использования в Севастопольский детский дом № 1.

Проект «Фабрика профессий» играет ключевую роль в повышении профессионализма молодёжи и важности рабочих профессий для развития города. Наша инициатива не только создаёт условия для практического применения знаний для наших бойцов, но и способствует социальной активности и формированию командного духа. Путём поддержки молодых специалистов и предоставления им возможности реализовать свой потенциал мы не только улучшаем качество рабочей силы, но и формируем основы гибкого и эффективного рынка труда, соответствующего вызовам современной экономики, – прокомментировал руководитель проекта Ахмат Гергокаев. 

Конкурс профессионального мастерства «Фабрика профессий» – проект-победитель конкурса социальных молодёжных проектов города Севастополя в 2023 году, реализуется при поддержке управления по делам молодёжи города, а также Севастопольского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческое Отряды».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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