Студотряды Севастополя открыли конкурс профессионального мастерства

В Севастопольском государственном университете стартовал проект Ахмата Гергокаева «Фабрика профессий», в рамках которого 145 представителей молодёжи города посоревнуются в профессиональных навыках по семи направлениям. Среди участников 20 команд из числа студенческих отрядов и семь команд из числа губернаторских школьных трудовых отрядов.
Конкурс профессионального мастерства «Фабрика профессий» – это проект для выявления уровня сформированности компетенций по строительному, сервисному, археологическому, цифровому, педагогическому направлениям, направлению проводников и губернаторских школьных трудовых отрядов.
Мы вместе со студенческими отрядами Севастополя ежегодно проводим конкурс профессионального мастерства в рамках подготовки к третьему трудовому семестру. В этом году впервые в конкурсе примут участие члены губернаторских школьных трудовых отрядов: будут делать книгу памяти и истории родного города, которую затем подарят воспитанникам детского дома, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.
В рамках конкурса будут созданы условия для применения теоретических знаний на практике, реализации творческого потенциала участников, повышения профессиональной квалификации. Содержание заданий блока будет соответствовать каждой специальности.
Программа реализации проекта включает в себя несколько блоков:
- 1 теоретический – состоит из лекционных занятий и теста на знание основ профессиональной деятельности;
- 2 практический – выполнение заданий, решение кейсов, результатом которых станет готовое изделие;
- 3 добровольческий – включает в себя поддержку детей, которые находятся в социально опасном положении.
Готовые изделия, например, деревянные лавочки, выполненные представителями строительного направления, будут переданы для использования в Севастопольский детский дом № 1.
Проект «Фабрика профессий» играет ключевую роль в повышении профессионализма молодёжи и важности рабочих профессий для развития города. Наша инициатива не только создаёт условия для практического применения знаний для наших бойцов, но и способствует социальной активности и формированию командного духа. Путём поддержки молодых специалистов и предоставления им возможности реализовать свой потенциал мы не только улучшаем качество рабочей силы, но и формируем основы гибкого и эффективного рынка труда, соответствующего вызовам современной экономики, – прокомментировал руководитель проекта Ахмат Гергокаев.
Конкурс профессионального мастерства «Фабрика профессий» – проект-победитель конкурса социальных молодёжных проектов города Севастополя в 2023 году, реализуется при поддержке управления по делам молодёжи города, а также Севастопольского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческое Отряды».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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