Студотряды Севастополя открыли конкурс профессионального мастерства

В Севастопольском государственном университете стартовал проект Ахмата Гергокаева «Фабрика профессий», в рамках которого 145 представителей молодёжи города посоревнуются в профессиональных навыках по семи направлениям. Среди участников 20 команд из числа студенческих отрядов и семь команд из числа губернаторских школьных трудовых отрядов.

Конкурс профессионального мастерства «Фабрика профессий» – это проект для выявления уровня сформированности компетенций по строительному, сервисному, археологическому, цифровому, педагогическому направлениям, направлению проводников и губернаторских школьных трудовых отрядов.

Мы вместе со студенческими отрядами Севастополя ежегодно проводим конкурс профессионального мастерства в рамках подготовки к третьему трудовому семестру. В этом году впервые в конкурсе примут участие члены губернаторских школьных трудовых отрядов: будут делать книгу памяти и истории родного города, которую затем подарят воспитанникам детского дома, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

В рамках конкурса будут созданы условия для применения теоретических знаний на практике, реализации творческого потенциала участников, повышения профессиональной квалификации. Содержание заданий блока будет соответствовать каждой специальности.

Программа реализации проекта включает в себя несколько блоков: