Студотряды Севастополя подвели итоги конкурса «Быть вожатым — призвание»

Вожатый — не просто старший товарищ, а профессионал, который формирует характер, вдохновляет и оберегает. Всестороннее обучение способствует повышению мастерства при проведении мероприятий: от спортивных эстафет до творческих мастер-классов. Вожатый становится «дирижером» смены, где каждый день — гармоничный баланс отдыха, обучения и эмоций. Конкурс помог выявить лидерские качества ребят, их креативность, стрессоустойчивость, — отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Проект реализован при грантовой поддержке — он стал победителем конкурса социальных проектов управления по делам молодежи в 2025 году.

На базе Севастопольского государственного университета состоялся финал конкурса мастерства «Быть вожатым — призвание». Конкурс проходил в несколько этапов. Участники прошли тестирование, приняли участие в педагогических дебатах и представили собственные методические разработки. В рамках конкурсных испытаний вожатые разрабатывали и защищали авторские программы и занятия, направленные на работу с детскими коллективами. Все методические разработки были приурочены к Году единства народов России и отражали темы межкультурного взаимодействия, патриотического воспитания и формирования уважительного отношения к традициям народов страны.

Конкурс направлен на развитие профессиональных навыков вожатых, повышение престижа профессии и формирование сильного кадрового резерва. Это особенно важно, поскольку вожатые Российских студенческих отрядов ежегодно обеспечивают качественный и безопасный отдых для тысяч детей не только в Севастополе, но и по всей России.

Вожатый — это первый друг и первый наставник ребенка. Вожатый закладывает основы восприятия ребенка этого мира, формирует его ценности и учит дружбе. Именно поэтому для каждого из нас воспоминания о времени, проведенном в лагере, особенны. Российские студенческие отряды ответственно подходят к вопросу профессионального обучения и формирования практических навыков вожатых. Конкурс профессионального мастерства является одним из этапов этой системной работы. Мы видим, как участники растут, раскрываются и осознанно выбирают вожатское дело, — отметила руководитель студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

Финал стал ярким событием для участников и зрителей. В рамках концерта команды представили творческие номера, в которых презентовали свои отряды, их ценности и стиль работы. Победителем конкурса стал педагогический отряд «Стальные львы».

Победа в конкурсе — это важное достижение для всего нашего отряда. Это результат большой командной работы, подготовки и взаимной поддержки. Мы смогли показать не только свои профессиональные навыки, но и то, как умеем работать вместе, слышать друг друга и брать ответственность. Для нас особенно важно постоянно развивать свои педагогические компетенции — учиться новым подходам, разбираться в психологии детей, пробовать современные форматы работы, — поделился участник из отряда-победителя.

Финальное мероприятие объединило около 250 зрителей и стало площадкой для обмена опытом между участниками, экспертами и организаторами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя