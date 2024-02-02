Студотряды убрали пляж в Сакском районе после ноябрьского шторма

С 1 февраля 100 волонтеров из Прибрежненского аграрного колледжа, объединенные в отряды Крымского студенческого десанта РСО в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», вышли на уборку и благоустройство береговых линий после ноябрьского шторма.

Усилиями ребят была убрана пляжная полоса от поселка Прибрежное в сторону города Евпатория, а также была убрана прибрежная полоса вокруг Розового озера. Кроме того, в Прибрежном участники трудового десанта помогли в уборке и благоустройстве территории возле памятника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Студенты Прибрежненского аграрного колледжа впервые принимают участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Данная акция — это масштабная добровольческая трудовая инициатива студенческих отрядов, которая направлена на благоустройство населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, а также популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи. В Республике Крым помимо основных перечисленных видов работ «изюминкой» проведения акции как раз и стала уборка приморских береговых территорий. Студенты Прибрежненского аграрного колледжа помогли очистить 3 километра пляжной зоны, которая в этом особенно нуждалась после ноябрьского шторма.

Студотрядовское движение сейчас очень активно развивается в Республике Крым и особое внимание при этом уделяется привлечению в студенческие отряды обучающихся средних профессиональных образовательных организаций. Прибрежненский аграрный колледж давно поддерживает трудовые добровольческие инициативы студотрядов Крыма, но так массово в наших мероприятиях студенты колледжа проявили себя впервые. Студенты неоднократно в процессе реализации отрядных трудовых инициатив заявляли о том, что студенческая молодежь готова помогать и активно включаться в благоустройство родной земли. И своим трудом им это удалось доказать в рамках реализации Снежного десанта РСО в Сакском районе Республики Крым, – отмечает комиссар вузовского штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Мария Некрасова.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»