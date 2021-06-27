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Субботнее ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе. Обстоятельства аварии изучает полиция

Субботнее ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе. Обстоятельства аварии изучает полиция

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:22 27.06.2021

Вечером 6 июня в Симферополе произошло ДТП с участием автомобиля «Скорой помощи». Около 19 часов на перекрестке улиц Киевской и Толстого карета медиков столкнулась с легковым автомобилем «KIA».

Субботнее ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе. Обстоятельства аварии изучает полиция

Предварительно, «Скорая» ехала по направлении Москольца с включенными звуковыми и световыми сигналами, однако на перекрестке она врезалась в иномарку, совершавшую маневр на разрешающий сигнал светофора. От удара «Скорая» изменила траекторию движения, снесла бордюр и остановилась, врезавшись в дерево.

Субботнее ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе. Обстоятельства аварии изучает полиция

В этом ДТП – четверо пострадавших. Травмы получили водитель и фельдшер «Скорой помощи», а также пациент и его родственник (находившийся в карете). Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП изучают правоохранители, проводится проверка.

Фото: МВД по РК.

Субботнее ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе. Обстоятельства аварии изучает полиция

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