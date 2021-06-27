Субботнее ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе. Обстоятельства аварии изучает полиция

Вечером 6 июня в Симферополе произошло ДТП с участием автомобиля «Скорой помощи». Около 19 часов на перекрестке улиц Киевской и Толстого карета медиков столкнулась с легковым автомобилем «KIA».

Предварительно, «Скорая» ехала по направлении Москольца с включенными звуковыми и световыми сигналами, однако на перекрестке она врезалась в иномарку, совершавшую маневр на разрешающий сигнал светофора. От удара «Скорая» изменила траекторию движения, снесла бордюр и остановилась, врезавшись в дерево.

В этом ДТП – четверо пострадавших. Травмы получили водитель и фельдшер «Скорой помощи», а также пациент и его родственник (находившийся в карете). Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП изучают правоохранители, проводится проверка.

Фото: МВД по РК.