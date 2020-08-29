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Субботний пожар в Евпатории
Фото: ГУ МЧС по РК

Субботний пожар в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:29 29.08.2020

Сегодня, в 14.31 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Русской в Евпатории.

По прибытию к месту установлено, что горит хозяйственная постройка, расположенная рядом с жилым домовладением. Сотрудниками МЧС проведена разведка пожара в ходе которой в задымленном помещении дома обнаружен мужчина, который звеном газодымозащитной службы был выведен в безопасную зону. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ МЧС по РК.

Пожар ликвидирован на площади 10 кв. метров. Его причина устанавливается.

Субботний пожар в Евпатории

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