«Субботник здоровья» на Северной стороне Севастополя — 200 человек прошли обследование

15 февраля в городской больнице №4 на Северной стороне Севастополя прошел первый в этом году «Субботник здоровья». Все желающие смогли принять участие в акции, которую приурочили к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. С 9:00 до 14:00 здесь работали три кабинета, в которых без предварительной записи принимали терапевты и врачи «узких» специальностей: онкологи, кардиологи и гинекологи. Можно было пройти электрокардиографию и флюорографию.

Субботники изначально проводились в селах – во врачебных амбулаториях или ФАПах. Девиз акции был таков: «Победим рак вместе», в этом году идея осталась прежней. Отмечу, возможностей проверить свое самочувствие стало намного больше: согласно приказу Минздрава о проведении диспансеризации и профилактических осмотров, углубленный медосмотр с 2020 года можно пройти и в субботу, и в вечернее время, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача Севастопольской городской больницы № 4 Валентину Гавриляк.

Кроме того, администрация городской больницы № 4 создала выездную бригаду, которая в тот же день отправилась в Институт ядерной энергии и промышленности с медицинским осмотром.

Нужно беречь здоровье смолоду, эту константу мы прививаем и нашей молодежи. Первый из двух этапов диспансеризации необходим для того, чтобы своевременно выявить заболевания и факторы риска их развития. Второй этап диспансеризации проводится строго по показаниям и по итогам общих исследований. Он включает в себя проведение дополнительных диагностических исследований, в том числе онкоскрининга, и консультаций «узких» специалистов, – подытожила Валентина Гавриляк.

«Субботники здоровья» организовали в августе 2019 года сотрудники городской больницы №4 для жителей отдалённых районов Севастополя. Инициативу переняли сотрудники больницы №9 и Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики. На регулярной основе организовали выезды врачебных бригад. Акции проводятся в фельдшерско-акушерских пунктах и в сельских врачебных амбулаториях. За 5 месяцев прошли 15 «субботников здоровья» в отдалённых районах Севастополя, в мероприятиях приняли участие свыше 1500 человек.