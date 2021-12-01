Субсидия на нужды: на решение некоторых проблем севастопольцы могут получить до 100 тысяч рублей

Жители Севастополя, которые получают доход ниже прожиточного минимума, могут заключить социальный контракт сроком на один год. Такой проект направлен на улучшение материального положения малоимущих семей. Получить средства по социальному контракту можно на ведение личного подсобного хозяйства, открытие своего дела, поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации. Размер финансовой помощи зависит от выбранного направления. На ведение подсобного хозяйства выделяется до 100 тысяч рублей.

Социальный контракт могут заключить как те, у кого уже имеется личное подсобное хозяйство, так и те, кто только желает им обзавестись. При этом такое хозяйство нужно зарегистрировать в муниципальном образовании. Необходимым условием по направлению «личное подсобное хозяйство» является наличие земли в собственности. Для заключения социального контракта достаточно оформиться в налоговой службе как самозанятое лицо, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя замначальника управления социального обеспечения департамента труда и соцзащиты Евгению Пытько.

По словам специалиста, для оформления такой помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту проживания. К заявлению приложить копии паспорта, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, а также выписку из похозяйственной книги.

Если семья признана малоимущей, то составляется программа индивидуальной социальной адаптации. Заявителю необходимо представить план развития своего личного подсобного хозяйства. Это может быть закупка кормов, приобретение скота, цыплят, сельскохозяйственной техники, оборудования, инвентаря, семян, посадочного материала, теплиц и другое. Такая финансовая помощь призвана помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации и улучшить материальное положение», — подытожила Евгения Пытько.

На сегодняшний день в органы соцзащиты поступило более 300 заявлений на заключение социального контракта по разным направлениям. Денежную помощь уже получили порядка 60 человек.