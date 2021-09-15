Суд Нидерландов отложил рассмотрение вопроса о «Скифском золоте» из Крыма на октябрь

Судебное решение по вопросу о судьбе «Скифского золота», которое вывезли из Крыма на выставку в Нидерланды и на которое претендует Украина, пока не вынесено. Судебное разбирательство продолжится в октябре. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Перенесли на октябрь. Но когда, какого числа, я не знаю, — сказал Мальгин.

Директор музея также добавил, что ему неизвестно, в связи с чем перенесено рассмотрение.

«Скифское золото» — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «Скифское золото», в соответствии с голландскими законами и нормами международного права, должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы. В октябре 2020 года суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье и назначил вместо него судью Джерарда Левина.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с крымским «Скифским золотом».