Суд определил, какое еще требование кредитора могут удовлетворить после прекращения банкротства

По делу о банкротстве предпринимателя в 2013 году требование банка включили в реестр кредиторов. Оно было обеспечено залогом в том числе участка должника. В 2017 году дело прекратили из-за недостатка средств.

В 2020 году банк подал в суд заявление о выдаче исполнительного листа на обращение взыскания на заложенный участок. Он просил продать имущество с торгов, погасить долг.

Первая инстанция и апелляция отказали. Нельзя выдать исполнительный лист о принудительном выполнении требования кредитора, о котором заявляли в деле о банкротстве. Оно не попадает под случаи, которые перечислены в п. п. 5, 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве. Кассация с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение. В 2013 году требование суд признал обоснованным. Банк не может подать отдельный иск о взыскании задолженности, которую ранее уже установил суд. В такой ситуации стороны, основания и его предмет совпадут, а повторение процесса запрещено.

Требование банка можно удовлетворить по аналогии закона. Нужно применить норму, которая регулирует выдачу исполнительного листа, когда гражданин не освобождается от долгов. Вопрос рассмотрят в судебном заседании по ходатайству кредитора. В определении укажут обязанность передать деньги в сумме, которую включали в реестр, но не выплатили, а также выдать исполнительный лист.

Документ: Постановление АС Уральского округа от 08.06.2021 по делу N А47-6849/2013

Источник: КонсультантПлюс