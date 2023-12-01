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Суд оштрафовал оператора пляжа «Учкуевка» за незаконную эксплуатацию капитальной постройки

Суд оштрафовал оператора пляжа «Учкуевка» за незаконную эксплуатацию капитальной постройки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:05 01.12.2023

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства при эксплуатации набережной пляжа «Учкуевка».

Установлено, что на указанной территории находится самовольно построенное нежилое здание, которое в соответствии с распоряжением Правительства города Севастополя должно быть снесено государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы». Вместе с тем, до настоящего времени демонтаж постройки не произведен.

В 2023 году общество с ограниченной ответственностью «СевКвадро», которое является оператором пляжа «Учкуевка», получило грант в форме субсидии из бюджета города Севастополя на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На денежные средства гранта коммерческая организация переоборудовала указанную самовольную постройку, установила в ней телевизионный экран и в июне 2023 года начала ее использование в качестве летнего кинотеатра без разрешения на ввод капитального объекта в эксплуатацию, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Суд оштрафовал оператора пляжа «Учкуевка» за незаконную эксплуатацию капитальной постройки

По итогам прокурорской проверки в ГБУ «Парки и скверы» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

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Также прокуратура района возбудила в отношении  ООО «Севквадро» и его генерального директора два дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). Рассмотрев материалы дел, Арбитражный суд г. Севастополя признал юридическое лицо и должностное лицо виновными и оштрафовал на общую сумму 270 тыс. рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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