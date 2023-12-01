Суд оштрафовал оператора пляжа «Учкуевка» за незаконную эксплуатацию капитальной постройки

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства при эксплуатации набережной пляжа «Учкуевка».

Установлено, что на указанной территории находится самовольно построенное нежилое здание, которое в соответствии с распоряжением Правительства города Севастополя должно быть снесено государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы». Вместе с тем, до настоящего времени демонтаж постройки не произведен.

В 2023 году общество с ограниченной ответственностью «СевКвадро», которое является оператором пляжа «Учкуевка», получило грант в форме субсидии из бюджета города Севастополя на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На денежные средства гранта коммерческая организация переоборудовала указанную самовольную постройку, установила в ней телевизионный экран и в июне 2023 года начала ее использование в качестве летнего кинотеатра без разрешения на ввод капитального объекта в эксплуатацию, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

По итогам прокурорской проверки в ГБУ «Парки и скверы» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Также прокуратура района возбудила в отношении ООО «Севквадро» и его генерального директора два дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). Рассмотрев материалы дел, Арбитражный суд г. Севастополя признал юридическое лицо и должностное лицо виновными и оштрафовал на общую сумму 270 тыс. рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя