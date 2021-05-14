Суд отправил под домашний арест «шутника», сообщившего о «минировании» колледжа в Симферополе

Красногвардейский районный суд Крыма избрал меру пресечения местному жителю, который сообщил о ложном минировании колледжа в Симферополе, в виде домашнего ареста на срок до 12 июля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя села Октябрьское Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Красногвардейским межрайонным следственным отделом установлено, что поздним вечером 11 мая текущего года мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с МВД незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур, — напомнили в Следкоме.

В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с иными пользователями. Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено.

Заранее продумал новость, якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админ сообщества, и как вычислят человека. Просто я не верил, что реально вычисляют. Оказалось, что это возможно – приехали очень быстро, задержали. Я не успел испытать, как уже собирал вещи, ехал в отделение. Я считаю, что совершил очень глупый поступок, если бы была возможность, то не публиковал бы эту новость, – рассказал «шутник» на допросе.

Фото и скриншот: Следком.