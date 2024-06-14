Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме

К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма, в том числе о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса, последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей республики.

Об исках Крыма к Украине

Ранее предприятия Республики Крым подали в арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Кроме того, власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Как отмечал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, речь может идти о «десятках триллионов рублей».

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киев отрезал продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.