Суд признал действительной сделку по продаже квартиры, совершенную под влиянием мошенников﻿

Продавец попросил суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры и прекратить право собственности покупателя. Среди доводов были такие: продавец заключил сделку под влиянием мошенников, которые получили все деньги. Он хотел защитить имущество и рассчитывал, что в будущем его право собственности восстановят.

Три инстанции признали сделку недействительной. Они сочли, что продавец сильно заблуждался в ее природе. При этом суды не применили двустороннюю реституцию: поскольку деньги за квартиру получили мошенники, покупатель может взыскать убытки с них.

ВС РФ указал, что заблуждение в мотивах и последствиях сделки — не основание признать ее недействительной. Вывод о заблуждении по вопросу о природе сделки не учитывает, что суть и последствия купли-продажи недвижимости общеизвестны.

Судам нельзя:

отказывать в оценке поведения контрагента гражданина, даже если у последнего было существенное заблуждение. При добросовестном поведении признать сделку недействительной по мотивам заблуждения нельзя. В данном деле доказательств недобросовестности нет;

не применять даже при таком заблуждении двустороннюю реституцию.

Обозначены и другие аспекты.

В части требований продавца ВС РФ принял новое решение об отказе в иске.

Документ: Определение ВС РФ от 16.12.2025 N 5-КГ25-174-К2

источник: «КонсультантПлюс»