Суд признал действительной сделку по продаже квартиры, совершенную под влиянием мошенников﻿

Продавец попросил суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры и прекратить право собственности покупателя. Среди доводов были такие: продавец заключил сделку под влиянием мошенников, которые получили все деньги. Он хотел защитить имущество и рассчитывал, что в будущем его право собственности восстановят.
Три инстанции признали сделку недействительной. Они сочли, что продавец сильно заблуждался в ее природе. При этом суды не применили двустороннюю реституцию: поскольку деньги за квартиру получили мошенники, покупатель может взыскать убытки с них.
ВС РФ указал, что заблуждение в мотивах и последствиях сделки — не основание признать ее недействительной. Вывод о заблуждении по вопросу о природе сделки не учитывает, что суть и последствия купли-продажи недвижимости общеизвестны.
Судам нельзя:
- отказывать в оценке поведения контрагента гражданина, даже если у последнего было существенное заблуждение. При добросовестном поведении признать сделку недействительной по мотивам заблуждения нельзя. В данном деле доказательств недобросовестности нет;
- не применять даже при таком заблуждении двустороннюю реституцию.
Обозначены и другие аспекты.
В части требований продавца ВС РФ принял новое решение об отказе в иске.
Документ: Определение ВС РФ от 16.12.2025 N 5-КГ25-174-К2
источник: «КонсультантПлюс»
