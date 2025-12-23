Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Суд признал действительной сделку по продаже квартиры, совершенную под влиянием мошенников﻿
Новости Республики

Суд признал действительной сделку по продаже квартиры, совершенную под влиянием мошенников﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:34 23.12.2025

Продавец попросил суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры и прекратить право собственности покупателя. Среди доводов были такие: продавец заключил сделку под влиянием мошенников, которые получили все деньги. Он хотел защитить имущество и рассчитывал, что в будущем его право собственности восстановят.

Три инстанции признали сделку недействительной. Они сочли, что продавец сильно заблуждался в ее природе. При этом суды не применили двустороннюю реституцию: поскольку деньги за квартиру получили мошенники, покупатель может взыскать убытки с них.

ВС РФ указал, что заблуждение в мотивах и последствиях сделки — не основание признать ее недействительной. Вывод о заблуждении по вопросу о природе сделки не учитывает, что суть и последствия купли-продажи недвижимости общеизвестны.

Узнайте больше:  Важно: расширились возможности для записи к нотариусу﻿

Судам нельзя:

  • отказывать в оценке поведения контрагента гражданина, даже если у последнего было существенное заблуждение. При добросовестном поведении признать сделку недействительной по мотивам заблуждения нельзя. В данном деле доказательств недобросовестности нет;
  • не применять даже при таком заблуждении двустороннюю реституцию.

Обозначены и другие аспекты.

В части требований продавца ВС РФ принял новое решение об отказе в иске.

Документ: Определение ВС РФ от 16.12.2025 N 5-КГ25-174-К2

источник: «КонсультантПлюс»

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.