Суд разберется во всех обстоятельствах ДТП с пострадавшей в Симферопольском районе

В Симферопольском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадала женщина. Житель Волгоградской области обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Как полагает следствие, 11 апреля 2023 года обвиняемый, двигаясь по автодороге «Таврида — Мазанка», на автомобиле «Вольво» с прицепом при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Черри», совершив с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, получила травмы и была госпитализирована в учреждение здравоохранение, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.