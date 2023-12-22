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Суд разберется во всех обстоятельствах с пострадавшей в Симферопольском районе
Фото: прокуратура РК

Суд разберется во всех обстоятельствах ДТП с пострадавшей в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:37 22.12.2023

В Симферопольском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадала женщина. Житель Волгоградской области обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Как полагает следствие, 11 апреля 2023 года обвиняемый, двигаясь по автодороге «Таврида — Мазанка», на автомобиле «Вольво» с прицепом при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Черри», совершив с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, получила травмы и была госпитализирована в учреждение здравоохранение, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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