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Суд удовлетворил иск прокуратуры об устранении нарушений при использовании земель заказника «Байдарский»
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Суд удовлетворил иск прокуратуры об устранении нарушений при использовании земель заказника «Байдарский»

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:04 09.08.2024

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» провела проверку законности использования земель государственного природного заказника регионального значения «Байдарский».

Установлено, что коммерческая организация на территории заказника на нескольких земельных участках самовольно обустроила 15 беседок для пикников, 6 сборных деревянных строений, являющихся «домиками» для круглосуточного отдыха населения, и деревянный помост. Ведение работ осуществлялось с нарушением режима особо охраняемой природной территории, поскольку в границах рекреационной зоны заказника запрещено самовольное обустройство мест отдыха, а также сетей электро- и водоснабжения, водоотведения и иных объектов для их функционирования. Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об исключении незаконной рекреационной деятельности и освобождении земельных участков под контролем ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Балаклавский районный суд г. Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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