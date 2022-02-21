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Суд удовлетворил просьбу потерпевших о прекращении уголовного преследования в отношении Сергея Бейма
Скриншот: ВК

Суд удовлетворил просьбу потерпевших о прекращении уголовного преследования в отношении Сергея Бейма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:05 21.02.2022

В Сакском районном суде Республики Крым рассмотрено уголовное дело в отношении крымского бизнесмена Сергея Бейма. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщает пресс-служба суда, уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму прекращено, в связи с примирением сторон.

По результатам судебного заседания принято судебное решение, которым на основании заявлений потерпевших, против разрешения которых в предварительном слушании не возражал государственный обвинитель, уголовное дело в соответствии со статьёй 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекращено на основании статьи 76 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таким образом судом была удовлетворена просьба потерпевших о прекращении уголовного преследования в отношении Бейма С.Г. в связи с примирением сторон и заглаживанием причинённого вреда, заявления о чём неоднократно подавались потерпевшими и в ходе предварительного расследования, — говорится в сообщении.

Напомним, ДТП, ставшее основание для уголовного дела, произошло 31 июля прошлого года. 54-летний фигурант дела, управляя автомобилем Lexus LX 570, двигался с превышением разрешенной скорости по автодороге «Симферополь – Евпатория» в направлении города Саки. Автомобиль выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем «Toyota Camry», который осуществлял поворот. Пассажирка автомобиля «Toyota» от полученных травм скончалась в больнице.

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