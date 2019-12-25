Суд в Крыму избрал «проколовшемуся» главному полицейскому Армянска мягкую меру пресечения

В виде «запрета определенных действий».

Киевский районный суд Симферополя избрал главе отделения полиции Армянска, обвиняемого в производстве и сбыте суррогатного алкоголя, меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца — до 22 февраля 2020 года. Отметим, что следователь настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд принял более мягкое решение.

В чем заключаются «ограничения»? Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22 часов вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию и использовать средства связи, включая Интернет.

Как установили следователи, начальник отделения изготовил дома и сбыл 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции. По заключению эксперта, товар содержит опасные токсичные примеси.

Предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере (часть 1 статьи 238, часть 1 статьи 171.3 УК РФ), — рассказали в Следкоме.

Согласно информации сайта МВД по Республике Крым, отделение в Армянске возглавляет подполковник Игорь Домрачев.