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Суд в Крыму избрал «проколовшемуся» главному полицейскому Армянска мягкую меру пресечения
Иллюстрация: pxhere.com

Суд в Крыму избрал «проколовшемуся» главному полицейскому Армянска мягкую меру пресечения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:16 25.12.2019

В виде «запрета определенных действий».

Киевский районный суд Симферополя избрал главе отделения полиции Армянска, обвиняемого в производстве и сбыте суррогатного алкоголя, меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца — до 22 февраля 2020 года. Отметим, что следователь настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд принял более мягкое решение.

В чем заключаются «ограничения»? Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22 часов вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию и использовать средства связи, включая Интернет.

Как установили  следователи, начальник отделения изготовил дома и сбыл 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции. По заключению эксперта, товар содержит опасные токсичные примеси.

Предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере (часть 1 статьи 238, часть 1 статьи 171.3 УК РФ), — рассказали в Следкоме.

Согласно информации сайта МВД по Республике Крым, отделение в Армянске возглавляет подполковник Игорь Домрачев.

Суд в Крыму избрал «проколовшемуся» главному полицейскому Армянска мягкую меру пресечения

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