Суд в Крыму приговорил хулигана к лишению свободы в колонии-поселения

Приговором Нижнегорского районного суда Республики Крым осужден 21-летний житель Нижнегорского района, обвиняемый в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшим длительное расстройство здоровья, совершенном из хулиганских побуждений.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре прошлого года в вечернее время суток подсудимый выпил 1,5 бутылки пива и прогуливался со своей девушкой по улице одного из сел Нижнегорского района. Увидев проходившего мимо ранее незнакомого 15-летнего подростка, подсудимый из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, умышленно, беспричинно, нанес ему один удар кулаком правой руки в левую скуловую область лица, сломав при этом челюсть потерпевшему, — сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил, что потерпевшего ранее не знал, между ними неприязненных отношений не было, для нанесения удара не было никаких причин.

Суд, оценив доказательства в совокупности, признал «хулигана» виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Ссылаясь на суровость назначенного наказания, защитник осужденного обжаловал приговор, который судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым изменен в части назначенного наказания. Защитником-адвокатом апелляционному суду представлена справка о том, что супруга осужденного состоит на учете по беременности. Апелляционный суд признал в качестве смягчающего обстоятельства нахождение супруги осужденного в состоянии беременности, и смягчил ему наказание до 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

В остальной части приговор оставлен без изменений.