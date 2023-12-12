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Суд в у вынес относительно мягкий приговор женщине, зарезавшей своего «бывшего»
Иллюстрация: ВК

Суд в Крыму вынес относительно мягкий приговор женщине, зарезавшей своего «бывшего»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:41 12.12.2023

В Крыму 43-летняя жительница Красногвардейского района получила 6 лет колонии (даже не строгого режима) за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Можно только предположить, какие факты и обстоятельства суд принял во внимание, ведь речь шла не просто о «бытовом убийстве». Нетрезвая крымчанка зарезала своего «бывшего».

Судом установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла бывшему сожителю несколько ударов хозяйственным ножом в брюшную полость. В результате полученных травм мужчина скончался. Свою вину осужденная признала в полном объеме, — рассказали скупые подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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