Суд в Крыму вынес относительно мягкий приговор женщине, зарезавшей своего «бывшего»

В Крыму 43-летняя жительница Красногвардейского района получила 6 лет колонии (даже не строгого режима) за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Можно только предположить, какие факты и обстоятельства суд принял во внимание, ведь речь шла не просто о «бытовом убийстве». Нетрезвая крымчанка зарезала своего «бывшего».

Судом установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла бывшему сожителю несколько ударов хозяйственным ножом в брюшную полость. В результате полученных травм мужчина скончался. Свою вину осужденная признала в полном объеме, — рассказали скупые подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.