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Суд: жены-иностранки вправе требовать алименты с российских отцов
иллюстрация: Alexas_Fotos (pixabay.com)

Суд: жены-иностранки вправе требовать алименты с российских отцов

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:27 09.06.2021

Первый кассационный суд общей юрисдикции, отмечает «Российская газета», сделал важное разъяснение: спор по алиментам рассматривает суд той страны, чьим гражданином является ребенок. При этом не важно, где именно в реальности живет маленький человек.

В Калужской области некий гражданин получил иск от своей бывшей жены, гражданки Армении. Она там живет вместе с их общими детьми. Женщина потребовала, чтобы мужчина ежемесячно выплачивал ей 80 тысяч рублей. Однако нижестоящие инстанции не приняли иск, ссылаясь на то, что и дети, и женщина живут за границей.

Первый кассационный суд отменил их решения, а само дело включил в обзор судебной практики.

Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22 января 1993 г., при отсутствии совместного постоянного места жительства родителей и детей на территории государства — участника Конвенции спор о взыскании алиментов с одного из родителей на содержание ребенка подсуден суду государства, гражданином которого является ребенок, — разъяснил суд.

Поэтому данное дело было направлено на новое рассмотрение в суды Калужской области.

Источник: «Российская газета»

Суд: жены-иностранки вправе требовать алименты с российских отцов

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