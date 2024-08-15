Судак и Керчь — в топе старинных городов, популярных для путешествий летом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий по старинным городам летом 2024 года — тем, которые были основаны ранее 1200 г. В рейтинге не учитывалась Москва. На первом месте по популярности — Судак, крымский город, начало которому было положено крепостью, построенной еще в 212 году н.э. На втором месте по популярности, но не по древности — Казань, основанная в 1005 году. А третье место занял дагестанский город Дербент , появившийся в 463 году нашей эры, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять популярных старых городов для путешествий в летом:
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С тегами: Крым туристический