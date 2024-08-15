Судак и Керчь — в топе старинных городов, популярных для путешествий летом

15 августа в нашей стране отмечают День археолога. Говорят, что эта дата была выбрана еще советскими археологами, в честь «дня рождения коня Буцефала». Так это или не так — сейчас уже не важно. А важно то, что археологи не просто помогают восстанавливать историческое прошлое, но и приобщают к нему других. И «простые смертные» вполне могут записаться и поучаствовать в раскопках или просто побывать в археологическом музее-заповеднике. Можно и просто пойти в музей, пройти по улицам древнего города, еще не утратившего «приметы старины».