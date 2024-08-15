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Судак и Керчь — в топе старинных городов, популярных для путешествий летом
фото: pikist.com

Судак и Керчь — в топе старинных городов, популярных для путешествий летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 15.08.2024

15 августа в нашей стране  отмечают День археолога.  Говорят, что эта дата была выбрана еще советскими археологами, в честь «дня рождения коня Буцефала».  Так это или не так — сейчас уже не важно. А важно то, что археологи не просто помогают восстанавливать историческое прошлое, но и приобщают к нему других.  И «простые смертные» вполне могут записаться и поучаствовать в раскопках или просто побывать в археологическом музее-заповеднике. Можно и просто пойти в музей, пройти по улицам древнего города, еще не утратившего «приметы старины».

1. Судак, Крым ― 3837 р. / 9 ночей*
2. Казань,  Татарстан ― 4501 р. / 4 ночи
3. Дербент,  Дагестан ― 4195 р. / 8 ночей
4. Ярославль, Ярославская область ― 3929 р. / 3 ночи
5. Минск,  Беларусь ― 4703 р. / 6 ночей
6. Керчь, Крым ― 2570 р. / 8 ночей
7. Владимир, Владимирская область ― 3362 р. / 2 ночи
8. Псков, Псковская область ― 3163 р. / 4 ночи
9. Великий Новгород, Новгородская область ― 3456 р. / 2 ночи
10. Тверь, Тверская область ― 3847 р. /  2 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

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