Судак — в топ-10 городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство туристов (22.22%) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. На втором месте — Санкт-Петербург, 17.78%. «Бронзу» в рейтинге с самыми лучшими отелями для мужчин получил Судак, набрав 13.33%. Российские путешественники также бронируют отели для мужской компании в Осташкове (8.89%), Пскове (6.67%), Краснодаре (6.67%), Самаре (6.67%), Екатеринбурге (6.67%), Уфе (6.67%) и Новосибирске (4.44%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин:
- Москва, 22.22%*
- Санкт-Петербург, 17.78%
- Судак, 13.33%
- Осташков, 8.89%
- Псков, 6.67%
- Краснодар, 6.67%
- Самара, 6.67%
- Екатеринбург, 6.67%
- Уфа, 6.67%
- Новосибирск, 4.44%
* По данным опроса соцсетей
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