Судак — в топ-10 городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню мужчин, 7 ноября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких городах России можно найти лучшие отели и гостиницы для отдыха мужчин.

Большинство туристов (22.22%) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. На втором месте — Санкт-Петербург, 17.78%. «Бронзу» в рейтинге с самыми лучшими отелями для мужчин получил Судак, набрав 13.33%. Российские путешественники также бронируют отели для мужской компании в Осташкове (8.89%), Пскове (6.67%), Краснодаре (6.67%), Самаре (6.67%), Екатеринбурге (6.67%), Уфе (6.67%) и Новосибирске (4.44%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин:

Москва, 22.22%* Санкт-Петербург, 17.78% Судак, 13.33% Осташков, 8.89% Псков, 6.67% Краснодар, 6.67% Самара, 6.67% Екатеринбург, 6.67% Уфа, 6.67% Новосибирск, 4.44% * По данным опроса соцсетей