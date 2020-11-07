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Судак - в топ-10 городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин
фото: palacioerick (pixabay.com)

Судак — в топ-10 городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:34 07.11.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню мужчин, 7 ноября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких городах России можно найти лучшие отели и гостиницы для отдыха мужчин.

Большинство туристов (22.22%) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. На втором месте — Санкт-Петербург, 17.78%. «Бронзу» в рейтинге с самыми лучшими отелями для мужчин получил Судак, набрав 13.33%. Российские путешественники также бронируют отели для мужской компании в Осташкове (8.89%), Пскове (6.67%), Краснодаре (6.67%), Самаре (6.67%), Екатеринбурге (6.67%), Уфе (6.67%) и Новосибирске (4.44%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин:

  1. Москва, 22.22%*
  2. Санкт-Петербург, 17.78%
  3. Судак, 13.33%
  4. Осташков, 8.89%
  5. Псков, 6.67%
  6. Краснодар, 6.67%
  7. Самара, 6.67%
  8. Екатеринбург, 6.67%
  9. Уфа, 6.67%
  10. Новосибирск, 4.44%

* По данным опроса соцсетей

Судак - в топ-10 городов с самыми лучшими отелями для отдыха мужчин

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