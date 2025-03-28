Судак — в топе направлений, наиболее подорожавших на майские праздники

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, сравнив данные 2024 и 2025 годов определил самые подорожавшие направления для отдыха на майские праздники текущего года. На первом месте оказался Иркутск , где средняя стоимость ночи проживания в майские праздники увеличилась на 251%. На втором месте Судак, где рост составил 228%, а на третьем — Переславль-Залесский, где средняя стоимость ночи выросла на 223%.
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С тегами: Крым туристический