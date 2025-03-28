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Судак - в топе направлений, наиболее подорожавших на майские праздники
фото: pikist.com

Судак — в топе направлений, наиболее подорожавших на майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 28.03.2025

Это известно: в «горячие деньки» на праздники отдыхать всегда дороже. И все-таки некоторые направления дорожают быстрее, чем другие.  Какие же любимые места для поездок на майские праздники подорожали больше всего? Как ни удивительно, самые разные и не всегда — самые популярные.

Десять самых подорожавших направлений для отдыха на майские праздники:

  1. Иркутск,  Иркутская область (251%) ― 5972 р. / 4 ночи*
  2. Судак, Крым (228%) ― 4088 р. / 5 ночей
  3. Переславль-Залесский, Ярославская область (223%) ― 6256 р. / 3 ночи
  4. Великий Новгород, Новгородская область (163%) ― 9794 р. / 3 ночи
  5. Терскол, Кабардино-Балкария (158%) ― 12240 р. / 4 ночи
  6. Петрозаводск, Карелия (129%) ― 6485 р. / 4 ночи
  7. Архипо-Осиповка, Краснодарский край (114%)― 6467 р. / 5 ночей
  8. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край (111%)― 13968 р. / 3 ночи
  9. Выборг, Ленинградская область (110%) ― 11179 р. / 2 ночи
  10. Рязань, Рязанская область (90%) ― 4424  р. / 2 ночи
Узнайте больше:  Летом школы на "Тавриде" вновь соберут талантливую молодёжь со всей страны

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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