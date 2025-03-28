Судак — в топе направлений, наиболее подорожавших на майские праздники

Это известно: в «горячие деньки» на праздники отдыхать всегда дороже. И все-таки некоторые направления дорожают быстрее, чем другие. Какие же любимые места для поездок на майские праздники подорожали больше всего? Как ни удивительно, самые разные и не всегда — самые популярные.